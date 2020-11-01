Avcılar'da metrobüs yayaya çarptı

AVCILAR İBB Sosyal Tesisler durağı yakınında metrobüs, yola giren bir kişiye çarptı.

AVCILAR İBB Sosyal Tesisler durağı yakınında metrobüs , yola giren bir kişiye çarptı. Yaralanan yaya ile metrobüs şoförünün fren yapması sonucu hafif yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Avcılar İBB sosyal tesisleri metrobüs durağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Zincirlikuyu istikametinden gelen bir metrobüs yola giren bir kişiye çarptı. Metrobüste bulanan 5 kişi metrobüs şoförünün ani fren yapması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola giren yaralı ile metrobüste hafif yaralanan 5 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR