Avcılar'da metrobüs yayaya çarptı
01.11.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:57
AVCILAR İBB Sosyal Tesisler durağı yakınında metrobüs, yola giren bir kişiye çarptı.
AVCILAR İBB Sosyal Tesisler durağı yakınında metrobüs, yola giren bir kişiye çarptı. Yaralanan yaya ile metrobüs şoförünün fren yapması sonucu hafif yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
- İstanbul
Kaza saat 14.30 sıralarında Avcılar İBB sosyal tesisleri metrobüs durağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Zincirlikuyu istikametinden gelen bir metrobüs yola giren bir kişiye çarptı. Metrobüste bulanan 5 kişi metrobüs şoförünün ani fren yapması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola giren yaralı ile metrobüste hafif yaralanan 5 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR