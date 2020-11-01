Avcılar'da metrobüs yayaya çarptı
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Avcılar'da metrobüs yayaya çarptı

01.11.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:57
Avcılar'da metrobüs yayaya çarptı

AVCILAR İBB Sosyal Tesisler durağı yakınında metrobüs, yola giren bir kişiye çarptı.

AVCILAR  İBB Sosyal Tesisler durağı yakınında metrobüs, yola giren bir kişiye çarptı.  Yaralanan yaya ile  metrobüs şoförünün fren yapması sonucu hafif yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. 

Kaza  saat 14.30 sıralarında Avcılar İBB sosyal tesisleri metrobüs durağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre,  Zincirlikuyu istikametinden gelen bir metrobüs yola giren bir kişiye çarptı. Metrobüste bulanan 5 kişi  metrobüs şoförünün ani fren yapması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Yola giren yaralı ile metrobüste hafif yaralanan 5 yolcu  sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR

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