Avcılar'da Başkan Adayı Ulusoy, Malatyalılarla buluştu

İSTANBUL - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Malatyalı vatandaşlar ile bulaşarak projelerini anlattı.

Avcılar'da yaklaşık 2 bin Malatyalı vatandaş bir araya geldi. Deniz Köşkler Mahallesi'nde düzenlenen programa AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve çok sayıda davetli katıldı. Programda kürsüye çıkan Ulusoy, vatandaşlara projelerinden bahsetti. Ulusoy, Malatyalı vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasında, "Projelerimizi yaparken 'Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü' dedik. Hem insan olarak hem yine sokaktaki sevgili dostlarımız kedilerimiz için ayrı köpeklerimiz için ayrı ayrı projeler hazırladık. Bitkilerde yaşayacak dedik Botanik Park projeleri hazırladık. İlimle bilimle yoğrulacağız buna mukabil projeler hazırladık. Eğitim, çocuk üniversitesi dedik gelecek eğitimde yine buna mukabil muhteşem projeler hazırladık. İnşallah, sporda da turizmde, kültürde, sanatta ve sağlıkta da marka bir kent olmak için şafak son 3 gün diyoruz" dedi.

Kaynak: İHA