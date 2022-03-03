Av sezonu kapanıyor

VAN (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parkalar Van İl Şube Müdürlüğü, 6 Mart 2022 tarihi itibariyle ülke genelinde av sezonunun kapanacağını duyurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parkalar Van İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca av sezonunun 6 Mart 2022 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacağı belirtilerek, "Avın kapanış tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı, avın açılacağı ağustos ayına kadar ki bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir. Bu hususlara uymayanlar hakkında, Doğa Koruma ve Milli Parkalar Van İl Şube Müdürlüğümüzce gerekli yasal işlemler uygulanacaktır" denildi. - VAN

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