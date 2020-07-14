AÜ'den çevrimiçi 15 Temmuz paneli Akdeniz Üniversitesi koordinasyonunda, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı ve Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (TÜRPAV) iş birliği ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anısına Radikal Bir Terör Örgütü'nün Anatomisi: FETÖ" çevrimiçi paneli düzenlenecek.

Akdeniz Üniversitesi koordinasyonunda, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı ve Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (TÜRPAV) iş birliği ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anısına Radikal Bir Terör Örgütü'nün Anatomisi: FETÖ" çevrimiçi paneli düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yılı dolayısıyla düzenlenecek panele konuşmacı olarak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı, TÜRPAV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof.Dr. Suat Kolukırık, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi, TÜRPAV Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜRPAV Mütevelli Heyeti Üyesi Öğr. Gör. Dr. Sinan Demirtürk katılacak.

15 Temmuz Çarşamba günü saat 13.30-16.30 saatleri arasında çevrimiçi düzenlenecek olan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anısına Radikal Bir Terör Örgütü'nün Anatomisi: FETÖ" paneli Akdeniz Üniversitesinin Instagram hesabından izlenecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA