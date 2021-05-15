ATV canlı izle! Kardeşlerim dizisi yeni bölüm izle!

ATV ekranlarında yayınlanan, tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikâyesini ele alan Kardeşlerim dizisi yeni bölüm izle! Kardeşlerim 13. bölüm full izle!

Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV ekranlarında yayınlanan, tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikâyesini ele alan Kardeşlerim dizisi yeni bölüm izle! Kardeşlerim 13. bölüm full izle!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…"

Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşirken; Ömer her şeyden habersizdir. Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygular.Kadir, Melisa'yı şaşırtacak sürpriz bir teklifte bulunur. Şengül, Suzan'ın sırrını Nebahat'e anlatır. Suzan, Akif'i bitirmek için yeni planlar peşindeyken, Akif'in beklenmedik hamlesi herkesi şoke eder.

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