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ATO Başkanı Menevşe: "Tüketici güven endeksindeki artış pozitif seyrin habercisi"

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, tüm dünyayı saran koronavirüsün yolaçtığı zor ve beklenmedik değişim sürecinin üstesinden tahminler yürüterek değil, ekonomiyi ayakta tutacak çözümler ve hızlı üretimle gelineceğini belirterek, "Tüketici güven endeksindeki...

ATO Başkanı Menevşe:
28.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:30

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, tüm dünyayı saran koronavirüsün yolaçtığı zor ve beklenmedik değişim sürecinin üstesinden tahminler yürüterek değil, ekonomiyi ayakta tutacak çözümler ve hızlı üretimle gelineceğini belirterek, "Tüketici güven endeksindeki artış pozitif seyrin habercisi" dedi.

ATO Haziran ayı Meclis Toplantısı, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin video konferans katılımıyla Meclis Başkanı İsmail Acı Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda meclis üyelerine hitap eden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, tüm dünyayı saran korona virüsün yolaçtığı zor ve beklenmedik değişim sürecinin üstesinden tahminler yürüterek değil, ekonomiyi ayakta tutacak çözümler ve hızlı üretimle gelineceğini belirtti.

Atila Menevşe, yakın dönemde başlayan normalleşme sürecini, yeni dünya düzenini ve ekonomik etkilerini değerlendirdi.

Menevşe, "Zor ve beklenmedik bir sürecin tam ortasındayız. Önce bu salgının üstesinden geleceğiz ve ekonomik büyümemizi beklentilerimizin üstüne çıkaracağız. Artık tahminler yerine yolumuza bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu başarmak için ekonomimizi ayakta tutacak üretimimize hız vermeliyiz. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışmalıyız" dedi.

Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla Türkiye ekonomisinin daha hızlı toparlandığına dikkati çeken Menevşe, "Uygulanacak politikaların alınan önlemlerin pandeminin ekonomik maliyetlerini düşürmeyi ve pandemi sona erdikten sonra uzun bir toparlanma süreci yerine hızlı bir toparlanmayı hedeflememiz şart" diye konuştu.

Haziran ayı tüketici güven endeksi raporunu da değerlendiren Başkan Atila Menevşe, yaşanan artışın ekonomideki toparlanmanın pozitif yönde seyrine işaret ettiğine dikkati çekti.

"Bu yıl beklentilerin üstünde bir noktada kapatırsak gelecek yıllara ışık tutacak bir ekonomi rotamız oluşacaktır" diyen Menevşe şunları kaydetti:

"Tüm bunların gerçekleşmesi için salgına karşı tedbirleri sorunsuz yerine getirmemiz gerekmektedir. Sağlık konusunda da rehavete kapılmazsak 2021'de küresel ekonominin öne çıkan ülkelerinden biri oluruz. Alınan tedbirlere yenilerini ilave etmeye devam edilmelidir. Bu suretle, bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren, ama özellikle 2021'de bu rüzgarı tersine döndürebiliriz."

Vatandaşların, pandemi öncesi tüketim alışkanlıklarına dönmesinin piyasa dengesi açısından büyük önem arz ettiğini belirten Menevşe, normalleşme sürecine ayak uydurmak, ekonomik durgunluğun sürekli hale gelmesinin önüne geçilmesi için işçi-işveren, üretici-tüketici, tedarikçi-alıcı, ilişkilerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Meclis üyelerine, ATO'nun Haziran ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında da bilgi de veren Menevşe, "Adana Şalgamı"nın Coğrafi İşaretli ürünler kategorisine katıldığını söyledi. Menevşe, kadim ve köklü bir medeniyete ev sahipliği yapmış olan Adana'nın sahip olduğu yöresel ürünlerin gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda hak ettiği yeri bulması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Menevşe, Adana'da şalgam üretimi yapan firmaların ATO ile irtibata geçerek, şişelerine, Adana Şalgamı ibaresi koyabileceklerini ve Türk Patent ve Marka Kurumunun "mahreç işareti logosunu" şişelerinde kullanabileceklerini dile getirdi.

ATO Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Sicili Belge işlemlerinde dijitalleşme yolunun açıldığını, artık bu belgelerin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden alınabileceğini de hatırlatarak, Haziran ayı içerisinde Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli ile gerçekleştirdikleri video konferans toplantısında ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Adana Odaları-Borsaları ortak toplantısında görüşülen konuları da aktardı.

Toplantının devam eden gündeminde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı, laboratuvar sonucu ile gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen üç üyeye, ATO Disiplin Kurulunca yürütülen disiplin soruşturması sonucu teklif edilen disiplin cezaları da görüşüldü.

Toplantı, Meclis üyelerinin çeşitli konulara ilişkin dile getirdikleri görüş ve önerilerin ardından sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

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