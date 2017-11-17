ATO Başkanı Baran'ndan İş Adamlarına "Ankara'dan Direkt Uçun" Çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'dan yurt dışına yeni uçuşlar eklenmesi konusunda girişimlerinin süreceğini belirterek, "Yeni uçuşlar koymak Türk Hava Yollarının görevi ise sahip çıkmak da bizim görevimiz. Bağlantılı uçuşlar yerine direkt uçuşların tercih edilmesi, seyahat planlamalarının bu hassasiyet gözetilerek yapılması uçuşların artırılmasını sağlayacaktır" dedi.



Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneğinin (ANTOD) Kasım ayı toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kongre ve sağlık turizminin gelişmesi için Ankara'ya havayolu ile ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Turizmin gelişmesini istiyorsak direkt uçuşların sayısını artırmamız lazım" dedi. ATO yönetiminin çalışmaları neticesinde Esenboğa'dan Paris, Frankfurt, Berlin ve Viyana'ya direkt uçuşların başlatıldığını anlatan Baran, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimiz adına önemli bir gelişme ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak yeni uçuşlar eklenmesi konusunda girişimlerimiz sürecek" diye konuştu.



"Yeni uçuşlar koymak THY'nin görevi ise sahip çıkmak da bizim görevimiz"



İş adamlarından yurt dışına seyahatlerinde aktarmalı uçuşlar yerine Ankara'dan direkt uçuşları tercih etmelerini isteyen Baran, "Yeni uçuşlar koymak Türk Hava Yollarının görevi ise sahip çıkmak da bizim görevimiz. Bağlantılı uçuşlar yerine direkt uçuşların tercih edilmesi, seyahat planlamalarının bu hassasiyet gözetilerek yapılması uçuşların artırılmasını sağlayacaktır. Bu konuda hepinizden hassasiyet bekliyoruz" dedi.



Baran, ATO olarak Ankara'nın turizm pastasından daha büyük pay almasını istediklerini ve bu yöndeki çalışmalara destek verdiklerini söyledi. Ankara'nın coğrafi konumu, konaklama tesisleri ve hizmet kalitesi itibariyle kongre ve fuar turizmi için elverişli bir şehir olduğunu vurgulayan Baran, ATO'nun da ortağı olduğu uluslararası fuar alanı çalışmaları konusunda da ANTOD üyelerini bilgilendirdi. Fuar alanı konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Baran, "İnşallah en kısa zamanda uluslararası standartta bir fuar alanını Ankara'ya kazandıracağız. Ankara'nın ihracatının artması, turizminin canlanması için bu şart. Fuar ve kongre merkezi olmayan bir başkent düşünülemez" diye konuştu.



Baran, 2014 yılında ATO tarafından kurulan Kongre ve Ziyaretçi Bürosunu daha etkin çalıştıracaklarını da sözlerine ekledi.



"Sağlık turizminde geleceğimiz parlak"



"Ankara'nın sağlık turizminde de parlak bir geleceği var" diyen Baran, devletin ve özel sektörün Ankara'da ciddi sağlık yatırımları yaptığını anlattı. Sağlık turizminin bir parçası olan termal turizm alanında Ankara'nın büyük bir potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Baran, su sıcaklığı 35 derecenin üzerinde olan 225 jeotermal sahadan 14'ünün Ankara'da bulunduğunu, bunların başta solunum sistemi hastalıkları olmak üzere cilt hastalıkları, ortopedik rahatsızlıklar, kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, mide, sindirim ve nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını kaydetti.



Baran, konuşmasında ANTOD'un 2014 yılında kurulan yeni bir dernek olmasına rağmen Ankara'nın geleceğine katkıda bulunacak çalışmalara imza attığını belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı dernek yönetimini tebrik etti.



ANTOD Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çolakoğlu da, kongre turizminin gelişmesi halinde sadece Ankara merkezinin değil çevre ilçelerin de gelişeceğini söyledi. - ANKARA