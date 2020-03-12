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Tokyo, Spor

Atletizmin "engelsiz" şampiyonlarının olimpiyat hayali

Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı'nın çeşitli branşlarındaki şampiyon sporcuları, uluslararası organizasyonlarda başarı elde ederek Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na gitmenin hayalini kuruyor.

12.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:34
Atletizmin

Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı'nın çeşitli branşlarındaki şampiyon sporcuları, uluslararası organizasyonlarda başarı elde ederek Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na gitmenin hayalini kuruyor.

Hazırlıklarına Mersin'deki kampta devam eden milli sporcular, uluslararası müsabakalardan kota kazanarak Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na gitmek ve Japonya'dan madalyalarla dönebilmek için ter döküyor.

Ay-yıldızlı bayrağı Tokyo'da dalgalandırmak için çaba sarf eden engelli atletler, olimpiyat hayallerinin gerçekleşmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yüksek atlamada son Türkiye şampiyonu unvanına sahip 22 yaşındaki Abdullah Ilgaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan sol elinin olmadığını söyledi.

Hayatında hiçbir şeyin spor yapmasına engel olmadığının altını çizen Ilgaz, "Bana 'Çatıya tırman' deseler, bir yolunu bulup tırmanırım. Çünkü yeter ki insan başarabileceğini hissetsin, inansın, istekli ve azimli olsun." dedi.

Ilgaz, Polonya'da 2-7 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını belirterek, "Her şey istediğim gibi giderse Allah'ın izniyle olimpiyatlara gidip, madalya kazanmak istiyorum. Daha önce hiç gitmedim. Biz arma uğruna ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bayrağımızı layık olduğu yere çekmek istiyoruz"

Cirit atmada Türkiye şampiyonu olan 36 yaşındaki Musa Davulcu da henüz 3 yaşındayken yataktan düşmesi sonucu sakatlandığını, gelişimi duran sağ ayağının protezli olduğunu anlattı.

Davulcu, hiçbir zaman kendini engelli olarak görmediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Ülkemi şu zamana kadar birçok uluslararası organizasyonda temsil ederek, madalyalar kazandım. Bu seneki hedefim olimpiyatlar. Oraya gidip, elimizden gelenin en iyisini yaparak bayrağımızı layık olduğu yere çekmek istiyoruz. Bunun içinde bir senedir yoğun olarak çalışıyoruz. Haftanın 6 günü, her gün 3 saat şeklinde bir antrenman programı uyguluyoruz. Şu an performanslarımız iyi gidiyor. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Avrupa'da iyi bir derece elde edip, olimpiyatlara katılarak kürsüye çıkmak istiyoruz."

"Kendimi hiçbir zaman engel olarak görmedim"

Türkiye'nin 100 metre ve uzun atlamadaki son şampiyonu Enes Şahin de doğumu sırasında vücudunun bir kısmının felç olduğunu, rahatsızlığı nedeniyle konuşmakta ve bazı uzuvlarını kullanmakta zorluk yaşadığını aktardı.

Şahin, kariyerine hedeflerini büyüterek devam etmek istediğine işaret ederek, "Her yıl Türkiye'de şampiyonluk yaşayıp derece alıyorum ama bu bana yetmiyor. Milli takımda daha iyi derecelere yapıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Olimpiyatlara katılarak iyi bir derece yapıp, hem ülkemi gururlandırmak hem de kendi başarımı geliştirmek istiyorum. Ben kendimi hiç bir zaman engel olarak görmedim çünkü Allah'a şükür, her şeyi yapabiliyorum." diye konuştu.

Yüksek ve uzun atlama branşlarının Türkiye ikinciliği derecesini elinde bulunduran 21 yaşındaki Gökhan Akın da uluslararası organizasyonlarda madalya hedeflediklerini ifade ederek, "Spora başlamadan önce kendimi saklayıp gizliyordum ama sonrasında öz güvenim yerine geldi, her istediğimi yapmaya ve hiçbir şekilde sorun yaşamamaya başladım. Her sporcunun bir hayali vardır; olimpiyatlara gitmek. Olimpiyatlara gidebilirsek, ülkemi ne iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Atletizmin 'engelsiz' şampiyonlarının olimpiyat hayali

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Atletizmin "engelsiz" şampiyonlarının olimpiyat hayali

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