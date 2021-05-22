Atletico Madridli futbolcular şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı
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Atletico Madridli futbolcular şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı

Atletico Madridli futbolcular şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Atletico Madrid'de futbolcular, Valladolid deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla birlikte kutlama yaptı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Atletico Madrid'de futbolcular, Valladolid deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla birlikte kutlama yaptı.

Valladolid'de stadyum dışında bekleyen taraftarlarının yanına giden bazı futbolcular, pandemiye rağmen sosyal mesafesiz ve maskesiz şampiyonluk kutlaması yaptı.

Taraftarlara sarılarak şampiyonluğu kutlayan futbolcular, yaşanan izdiham sonrasında polisin müdahalesiyle stadyuma geri döndü.

Kutlamaların diğer bir merkezi de Madrid kent merkezindeki Neptün Meydanı oldu.

Atletico Madrid'in her kupa kazandığında kutlama yaptığı yer olan Neptün Meydanı'na akın eden binlerce taraftar, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftarların olası taşkınlıklarına karşı polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Atletico Madrid Kulübü de taraftarları kutlamalarda sorumlu hareket etmesi çağrısı yaparak, yarın kent merkezinde arabalarla yapılacak konvoylu kutlamalara katılmaya çağırdı.

Diğer yandan takımını şampiyonluğa götüren golü atan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, günün öne çıkan ismi oldu.

Valladolid maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Luis Suarez, göz yaşlarına hakim olamadı.

Geçen yıl Barcelona'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olma süreciyle ilgili de konuşan Suarez, "Barcelona'da beni küçümsediler. Atletico Madrid kendimi göstermeye devam etmem için bana kapılarını açtı. Bana güvendiler. Bu sezon benimle birlikte ailem ve dostlarım da acı çekti." diye konuştu.

Suarez'in sözleşmesi uzatıldı

Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo da 34 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Suarez'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını, teknik direktör Diego Simeone'nin de "istediği kadar kalabileceğini" söyledi.

Teknik direktör Simeone, basın toplantısında şampiyonluğu şu sözlerle değerlendirdi:

"Atletico Madrid'in şampiyon olduğu bu yıl diğerlerinden farklı. Tüm dünyada, toplumda çok zor bir yıl oldu ve bu zor yıldan Atletico şampiyon çıktı. Koronavirüs, sakatlıklar, taraftarsız stadyumlar, her şey imkansız gibi gözüküyordu. Kulübümüz inanılmaz bir şekilde gelişti, büyüdü. Bu bana şampiyonluktan daha fazla bir sevinç veriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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