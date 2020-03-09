Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 10 metre ferdi ve takım tüfek müsabakaları sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 10 metre ferdi ve takım tüfek müsabakaları sona erdi.

Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonada 5 Türkiye rekoru kırıldı.

Müsabakaların sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Genel Sekreteri Zeki Öztürk ve İl Temsilcisi Ahmet Kılınç verdi.

Yapılan müsabakalar sonunda genç erkekler 10 metre ferdi tüfekte birinciliği Trabzon Spor Kulübü Derneğinden Osman Nuri Şentürk elde etti. Şentürk, 246,2 puanla aynı zamanda yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Genç erkekler 10 metre takım tüfek müsabakasında ise birinciliği (1758,9 puanla) Ankara Ferdi Takımı kazandı.

Yıldız erkekler 10 metre ferdi tüfekte birinciliği Adıyaman'dan katılan Ahmet Muhammed Tekdal (406,9 puanla) elde ederken takım halinde ise birincilik (1137,6 puanla) Erzincan Gençlik Spor Kulübü Derneğinin oldu.

Minik erkekler 10 metre ferdi tüfekte birinciliği Aksaray Kültür Çevre Gençlik Spor Kulübü Derneğinden Abdullah Eren Yıldız kazandı. Yıldız, 313,4 puanla yeni Türkiye rekoruna imza attı.

Minik erkekler 10 metre takım tüfekte birinciliği ise Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Derneği kazandı. Takım, aldığı 891,5 puanla Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Büyük kadınlar 10 metre ferdi tüfek müsabakasında birinciliği İstanbul'dan katılan Şeymanur Koca elde etti. Koca, 244,2 puanla Türkiye rekoru kırdı.

Genç kızlar 10 metre ferdi tüfekte Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden Zeynep Gökçe Demirci birinciliği elde ederken, aynı kategoride takım dalında birincilik Diyarbakır Tenis Atıcılık Yüzme Gençlik Spor Kulübü Derneğinin oldu.

Yıldız kızlar 10 metre ferdi tüfekte birinciliği Diyarbakır Tenis Atıcılık Yüzme Gençlik Spor Kulübü Derneğinden Ezgi Akgün alırken, kulüp takım halinde de birinciliğe ulaştı.

Minik kızlar 10 metre ferdi tüfek müsabakalarında birinciliği, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Derneğinden Aysima Çavuşoğlu elde etti. Takım halinde birinciliğe ulaşan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Derneği, aldığı 862,6 puanla Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Şampiyona, 11 Mart Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: AA