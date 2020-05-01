Atiba Hutchinson: Beşiktaş ile yeni sözleşme için görüşüyoruz

"Slaven Bilic beni Beşiktaş'a çok istedi""Önümüzdeki takımların bizden daha çok kaybedecek şeyi var""Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliğini getirdi""En iyi seçenek takvimi sıkıştırmak ve hızlandırarak bu sezonu bitirmek""Türk Milli Takımı Şenol Güneş gibi bir teknik direktöre...