Atatürk tarafından yaptırılan baraj kuraklıkla karşı karşıya
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Atatürk tarafından yaptırılan baraj kuraklıkla karşı karşıya

25.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:57

Atatürk tarafından yaptırılan baraj kuraklıkla karşı karşıya Bursa'da tarımın can damarı Gölbaşı Barajı büyük ölçüde kurudu Bursa'da Atatürk tarafından 1933 yılında yaptırılan Gölbaşı Barajı yağış olmamasından kaynaklı tamamı ile kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Atatürk tarafından yaptırılan baraj kuraklıkla karşı karşıya

Bursa'da tarımın can damarı Gölbaşı Barajı büyük ölçüde kurudu

BURSA - Bursa'da Atatürk tarafından 1933 yılında yaptırılan Gölbaşı Barajı yağış olmamasından kaynaklı tamamı ile kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Bursa ovasının büyük bir kısmını sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı kuraklıkla karşı karşıya kaldı. 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan barajda kuraklık yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Tarım arazilerinin can damarı konumundaki baraj, Uludağ ve Katır Dağlarından akan sularla besleniyor. Gürsu ve Kestel başta olmak üzere Yıldırım, Osmangazi ilçelerinde tarım arazilerini sulayan Gölbaşı Barajı drone ile havadan görüntülendi.

Uzmanlara göre 30 yılın en kurak günleri yaşanıyor. Yağışlar beklendiği düzeyde olmazsa, içme suyu ve tarımsal üretimde rekoltelerin düşmesi bekleniyor. Türkiye'nin son 30 yıllık sonbahar ortalaması 67,8 milimetre, bu yıl gerçekleşen ise 34,7 olarak ölçüldü. Bursa'nın da içinde yer aldığı Marmara Bölgesi yağış ortalaması ise 190 milimetre, gerçekleşen ise 97 milimetre olarak belirlendi. Ayrıca Bursa'nın içme suyu deposu Doğancı Barajında ise su seviyesi yüzde 32'ye düştü. İznik Gölü'nün de 100 metreye yakın çekildiği biliniyor.

Atatürk tarafından yaptırılan baraj kuraklıkla karşı karşıya
Atatürk tarafından yaptırılan baraj kuraklıkla karşı karşıya
Atatürk tarafından yaptırılan baraj kuraklıkla karşı karşıya
Atatürk tarafından yaptırılan baraj kuraklıkla karşı karşıya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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