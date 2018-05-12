SoloTürk'ün Gösterisi Nedeniyle Atatürk Havalimanında Uçuşlar 10 Dakika Duracak

Hava Harp Okulu'ndan tarafından gerçekleştirilen Genç Kartallar Haftası etkinlikleri kapsamında SoloTürk İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak.

UÇUŞLAR 10 DAKİKA SÜREYLE DURACAK

Yeşilköy'de gerçekleştirilecek gösteri uçuşundan dolayı Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar 10 dakika süreyle duracak.

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞLARI YAPACAK

10 dakika boyunca havalimanı iniş ve kalkışlara kapatılacak. SoloTürk gösterisi nedeniyle yayımlanan NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notuna göre 19:45 ile 19:55 saatleri arasında havalimanında uçuşlar yapılmayacak. Gösterinin ardından uçuşlar normal seyrinde devam edecek.