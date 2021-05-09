Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 758 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 822 kişi ise iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42'si yurt dışı kaynaklı 564 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 127 bin 309'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1874'e yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 117 bin 423 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte bir yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 808'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 486 kişi iyileşti, 75 kişinin ise halen tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı bir Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1184 vakanın tespit edildiği adada 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1089 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 174 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 101 bin 990'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 204 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 472'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 22 bin 224 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı bağlantılı 28 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 359 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 60 bin 912 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1386 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 773 bin 513'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 934'e yükseldi, virüse yakalandıktan sonra yaklaşık 707 bin kişi iyileşti.

Bangladeş Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, yarından itibaren komşu ülke Nepal'e yapılan çift yönlü uçak seferlerinin askıya alındığı bildirildi.

Yetkililer, Kovid-19 salgınında son haftalarda hızlı artışın yaşandığı komşu ülke Nepal'in "çok yüksek riskli ülkeler" kategorisine alındığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere