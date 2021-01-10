Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1906 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 487 bin 690'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 405'e, iyileşenlerin sayısı ise 458 bin 198'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1071 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 522 bin 453'e çıktı.

Son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 781 oldu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 42 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 907 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 611 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 31 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 243'e yükseldi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 158'e ulaştı, virüs bulaşan 8 bin 423 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 224'ü yurt içi 245 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte can kaybı yaşanmazken, şimdiye kadar 67 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 10 bin 298 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 6 bin 428 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen