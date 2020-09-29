Astsubay çift dünya evine girdi
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Astsubay çift dünya evine girdi

29.09.2020 11:12 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:17
Astsubay çift dünya evine girdi

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Şeymanur Bilgili ile meslektaşı Astsubay Çavuş Ömer Onat dünya evine girdi.

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Şeymanur Bilgili ile meslektaşı Astsubay Çavuş Ömer Onat dünya evine girdi.

19 Mayıs Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleşen merasimde genç çiftlerin nikahını Belediye Başkanı Osman Topaloğlu kıyarken, nikah şahitlini ise İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven, Kaymakam İbrahim Civelek ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak yaptı. Evliliğin ve aile kavramının toplum için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Topaloğlu, genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. - SAMSUN

Astsubay çift dünya evine girdi
Astsubay çift dünya evine girdi
Astsubay çift dünya evine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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