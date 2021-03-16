AstraZeneca aşısı hangi ülkenin? AstraZeneca aşısı kimin, hangi ülkelerde üretimi durduruldu?
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AstraZeneca aşısı hangi ülkenin? AstraZeneca aşısı kimin, hangi ülkelerde üretimi durduruldu?

16.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:45
AstraZeneca aşısı hangi ülkenin? AstraZeneca aşısı kimin, hangi ülkelerde üretimi durduruldu?

AstraZeneca koronavirüs aşısının, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddialarının ardından kullanımını durduran ülke sayısı 21'e yükseldi. Art arda gelen sipariş iptalleri sonrasında en çok merak edilen konu AstraZeneca aşısı hangi ülkenin? AstraZeneca aşısı kimin, hangi ülkelerde üretimi durduruldu? İşte detaylar...

Bir zamanlar dünyanın büyük bir kısmı için virüsten korunma adına temel önlemlerden biri olması beklenen AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı, son zamanlarda görülen yan etkileri nedeniyle artık endişe yaratıyor. Son olarak Fransa, Almanya ve Hollanda da Pfizer-BioNTech aşısına göre muhafazası ve dağıtımı daha kolay olduğu için birçok ülke tarafından tercih edilen aşının kullanımını geçici olarak durdurdu.

AstraZeneca AŞISI HANGİ ÜLEKENİN?

AstraZeneca plc, merkezi Cambridge, İngiltere'de bulunan bir İngiliz-İsveç ilaç ve biyoloji şirketidir.

Şirket 16 ülkede üretim ve 100'ü aşkın ülkede satış yapar. 2012 yılında reçeteli ilaç satışları ve onlarca ülkede gerçekleştirdiği çalışmalar ile (Pfizer, Sanofi,Novartis, Merck & Co., Roche ve GlaxoSmithKline'den sonra) dünyanın en büyük 7. ilaç şirketi olmuştur.

AstraZeneca başta onkoloji, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve solunum olmak üzere birçok önemli tıbbi alan için ilaç üretir.

Şirket İsveç merkezli Astra AB ve İngiltere merkezli Zeneca Group'un birleşmesi ile 1999 yılında kuruldu ve bugüne dek Cambridge Antibody Technology (2006'da), MedImmune (2007'de), Spirogen (2013'te) ve Definiens (2014'te) gibi birçok oluşumu bünyesine kattı.

AstraZeneca'nın 26,1 milyar dolarlık sağlık hizmeti hacmi vardır.

Londra Borsası'nda bir birincil listesi bulunur ve FTSE 100 Endeksi'nde yer alır. New York Stock Exchange ve OMX'de ikincil listeye sahiptir

NEDEN DURDURULDU?

Durdurma gerekçesi; aşının kanda pıhtılaşma yaratıp derin damar tıkanıklığı ve Akciğer Embolisi gibi hastalıkların riskini artırıyor olabileceği kuşkusu. AstraZeneca firmasıysa, söz konusu vakalarla aşı arasında doğrudan bir bağlantının bulunmadığını vurguluyor. Firma, bu oranın, söz konusu şikâyetlerin normal nüfusta görülme oranından yüksek olmadığını vurguladı.

DERİN VEN TROMBOZU, PULMONER EMBOLİ NEDİR?

Derin ven trombozu, özetle, kan akışının azalmasına bağlı olarak damarlarda kan pıhtısının oluşması anlamına geliyor. Genellikle bacaklarda görülen bu durumda, pıhtının koparak kendi başına damarlarda hareket edip bir organa kan akışını tıkama ihtimali bulunuyor. Bu duruma da emboli adı veriliyor. Pulmoner emboli ise kalpten akciğere giden damarların pıhtı tarafından tıkanması anlamına geliyor. Pulmoner emboli, akciğerdeki oksijen seviyelerini etkiliyor ve potansiyel olarak öldürücü olabiliyor. Baş dönmesi, göğüs sıkışması, nefes darlığı ve öksürük gibi semptomlarla kendini gösterebiliyor.

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