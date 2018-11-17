Asriad Samsun Şubesi Açıldı

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Ülkemizin özellikle ekonomide çok fazla ihtiyacı olan nitelik konusunu milletimizin gündeminde tutmak, gücümüz oranında çözümüne katkı vermek ve gerektiğinde bu alanlarda insiyatif almak üzere böyle bir sivil girişim oluşturmuş bulunuyoruz" dedi.

ASRİAD Samsun Şubesi, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir iş hanında açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinden önce açıklamalarda bulunan ASRİAD Samsun Şube Başkanı Furkan Okutan, derneklerinin 'önce nitelik' sloganıyla ülkenin katma değerini ve istihdamına artırmaya yönelik projeler üretmek ve desteklemek amacıyla çalışmalarında öncü olmayı hedeflemiş bir sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi.

"Önce nitelik kavramı bizim yol haritamızın sancağı oldu"

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ise ASRİAD'ın kuruluşunun üzerinden henüz 1 yıl geçmediğini belirterek, "Ülkemizin özellikle ekonomide çok fazla ihtiyacı olan bir temel konuyu, nitelik konusunu milletimizin gündeminde tutmak, gücümüz oranında çözümüne katkı vermek ve gerektiğinde bu alanlarda insiyatif almak üzere böyle bir sivil girişim oluşturmuş bulunuyoruz. Temel sloganımızı da 'önce nitelik' kelimeleriyle kavramsallaştırdık. Bu kavram bizim yol haritamızın sancağı oldu" diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, sivil toplum kuruluşlarının toplumların, ülkelerin ve illerin kalkınmasına vesile olan en önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, derneğin Samsun'un yatırımlarının oluşması noktasında önemli fikirler oluşturacak bir şubenin olacağını ifade ederek, "STK'lar iyi bir şekilde çalışırsa iş adamlarımızın yapacağı alt yapı çalışmaları neticesinde de bizlerde yerel yönetimler olarak onların önünü açmak suretiyle Samsun'a çok ciddi katma değer oluşturacak ekipler oluşacaktır" şeklinde konuştu.

"Samsun potansiyelleri bakımından büyük bir şehir"

Son olarak kürsüye gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise Samsun'un potansiyelleri bakımından büyük bir şehir olduğunu kaydetti. İş adamları anlamında da birçok dernek ve kuruluş olduğuna dikkati çeken Başkan Şahin, "Samsun'da yapılması gereken birçok şey var. Örgütlü küçük toplumlar her zaman örgütsüz büyük toplumları da yönetir. İş dünyasında da örgütlü yapıya büyük bir ihtiyaç var. Samsun'un problemlerini tüm iş dünyası, belediye başkanları ve sivil toplumlar olarak hep beraber ortak akılla çözeriz diye inanıyorum. Bizim de belediyeler olarak arkadaşlarımızın getireceği çözüm yollarına kapalı olmamamız gerekiyor. Önemli olan toplum için Samsun için bir şeyler yapmak. Gayretler Samsun'un gelişmesi kalkınması adına olmalı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okunan duanın ardından protokol üyelerince derneğin açılış kurdelesi kesildi. Açılışa ayrıca, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay ve derneğin yönetim kurulu üyeleri katıldı. - SAMSUN