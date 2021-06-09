Aslanapa'da köylerde yem bitkisi ekili alanlarda kontrol
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Aslanapa'da köylerde yem bitkisi ekili alanlarda kontrol

Aslanapa'da köylerde yem bitkisi ekili alanlarda kontrol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı köylerde yem bitkisi ekilişi kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı köylerde yem bitkisi ekilişi kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup toplamda 10 dekar ve üzeri yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerimiz destekleme alıyor. İlçe genelinde kendi iş takvimimize göre köylerde bulunan tarlalar geziliyor. Köy genelinde diğer ekili alanlarda da gelişim,hastalık zararlı, kuraklık takibi gibi kontrollerde yapılıyor. Yem bitkisi desteklemeleri ile kaliteli kaba yem açığını kapatmak, hayvancılıkla uğraşan ve kendi kaba yemini üretmek zorunda olan çiftçiye ekstra destek verilmiş oluyor. Kayıt sistemine kayıtlı olup toplamda 10 dekar ve üzeri yem bitkisi (Fiğ, yonca, korunga, yulaf, silajlık mısır) ekilişi yapanlar destekleme alıyor" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa'da köylerde yem bitkisi ekili alanlarda kontrol
Aslanapa'da köylerde yem bitkisi ekili alanlarda kontrol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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