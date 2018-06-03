Aslan'dan Radikal Karar

NEVZAT DİNDAR

Sarı-kırmızılılar, hem daha ucuz hem de daha potansiyelli futbolculara yönelmek için, maliyetli üç futbolcusu ile yollarını ayırabilir. İyi bir teklif gelmesi durumunda gönderilecek üç oyuncunun garanti parası toplam 9.4 milyon euroyu buluyor.

Galatasaray'da bu yaz çok sıcak geçecek. 21. şampiyonluğuna ulaşan Cim-Bom'da bir taraftan gelecek oyuncular için heyecanlı bekleyişe geçilirken, diğer taraftan da kadrodaki mevcut isimler için izlenecek yok merak ediliyordu.

Bu noktada çok radikal kararlar alındı. Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Maicon, Belhanda ve Feghouli'yi satacak. Bu oyunculardan sezon içerisinde istenen verimin alınmaması nedeniyle gelebilecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. Böylece Cim-Bom hem transfer için kaynak oluşturacak hem de yüksek maliyetli bu oyunculardan kurtulmuş olacak. Sarı-kırmızılılar bu operasyonla bir taşta birkaç kuş vuracak.

Galatasaray'ın 7 milyon euro bonservisle Sao Paulo'dan transfer ettiği Maicon'nun 3 sene daha sözleşmesi bulunuyor. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper yıllık net 2.2 milyon euro kazanıyor.Sarı-kırmızılıların Dinamo Kiev'den 8 milyon euroya transfer ettiği Belhanda'nın da aynı şekilde 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki Faslı oyuncu yıllık 3 milyon 350 bin euro ödeniyor.

Galatasaray'ın geçen yaz 4 milyon 250 bin euro karşılığında West Ham United'dan aldığı Feghouli'nin ise 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu yıllık net 3 milyon 850 bin euro alıyor.

35 maçta oynadı

Brezilyalı futbolcu Maicon Galatasaray'daki ilk sezonunda başarılı bir performans sergiledi. Şampiyonlukta önemli payı bulunan tecrübeli savunmacı, 30'u ligde olmak üzere 35 karşılaşmada forma giydi, 5 kez de fileleri havalandırdı.

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