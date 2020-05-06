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ASKON: Türkiye pandemi sürecinde rüştünü ispatladı

ASKON: Türkiye pandemi sürecinde rüştünü ispatladı
06.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:14

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Covid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin gelişmiş ülkelere rağmen iyi bir performans sağlayarak güvenli bir liman olduğunu tüm dünyaya ispatladığını belirterek, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin ekonomik olarak farklı bir...

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Covid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin gelişmiş ülkelere rağmen iyi bir performans sağlayarak güvenli bir liman olduğunu tüm dünyaya ispatladığını belirterek, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin ekonomik olarak farklı bir rotaya gireceğini bildirdi.

ASKON Başkanı Aydın yaptığı yazılı açıklamayla, Koronavirüs sürecinin dünya ve Türkiye'ye etkilerine değindi.

Türkiye'nin pandemi sürecinde gerek sağlık tedbirleri açısından ve gerekse dışa bağımlılık göstermeden kendi kaynakları ile ekonomik olarak ayakta durabilmeyi başardığına dikkati çeken Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu yaparken bir yandan da medikal ve dezenfektan ürünleri diğer ülkelere bağış yaparak büyük bir takdir kazanmıştır. Geldiğimiz bu noktada Türkiye pandemi sürecinde rüştünü ispatlamış güvenilir bir liman olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Artık bu süreçlerden sonra ülkemiz ekonomisi farklı bir rotaya girmiştir. Ticari ilişkilerimizi sürdürdüğümüz yabancı partnerlerimiz bize sürekli, 'Bu direnci nasıl gösterdiniz?', 'Nasıl başarabildiniz?' diye soruyorlar ve takdirlerini belirtiyorlar. Elbette bu gurur verici bir tablo. Türkiye bu süreçte büyük bir güven kazanmıştır. Bundan sonraki süreçte özellikle Avrupa pazarı uzak doğudan ziyade yakın coğrafyasında güvenilir bir limana sığınacaktır. Türkiye bu noktada en avantajlı ülke konumundadır."

Aydın, yakın bir zamanda Türkiye'nin Avrupa'nın güvenilir bir partneri ve teknolojiden üretime de farklı alanlarda ana dış tedarikçi merkezi olacağını aktardı.

İş insanlarına yeni düzende çok iş düştüğünü belirten Aydın, "İş insanlarımıza ürün kaynaklarını çeşitlendirmelerini telkin ediyoruz. Özellikle tekstil, otomotiv, yazılım, medikal ve gıda sektörüne de yönelmelerini istiyoruz." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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