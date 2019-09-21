ASKON Genel Başkanı Aydın: "Ülkemiz dengelenme sürecini başarıyla atlattı"

21.09.2019 15:12

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Hamdolsun yeni ekonomi programı etkilerini gösterdi ve ülkemiz çok ciddi şekilde dengelenme sürecini başarıyla atlattı. Bütün söylentiler ve algı operasyonları, güçlü ekonomi yapımızla boşa çıkarıldı." dedi.

ASKON'un aylık ekonomi değerlendirme toplantısı, TPAO Kristal Park'ta gerçekleştirildi.

Vali Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurulduğu dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu şartlara işaret ederek, bugün Türkiye'de kişi başına milli gelirin 10 bin dolara ulaştığını söyledi.

ASKON Genel Başkanı Aydın da Türkiye ekonomisinin çok dirençli ve çok güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Aydın, Türkiye'nin, küresel ekonominin daraldığı bir ortamda bir taraftan FETÖ ile mücadele ettiğini, bir taraftan ülkelerindeki savaştan kaçan 3 milyon Suriyeliye kucak açtığını, bir taraftan da yerel seçim süreci yaşayan ülke ekonomisinin sürekli algı operasyonlarıyla sınandığını dile getirdi.

"Bu süreçte 'Ekonomi kötüye gidiyor, Türkiye'ye yatırım yapmayın, mevcut yatırımları çekin' söylemlerinin yanı sıra 'S400 nedeniyle yaptırım uygulanacak, Doğu Akdeniz'deki enerji savaşları bizi bitirecek' türünde sürekli üzerimize oynadılar." diyen Aydın, şöyle devam etti:

"Döviz üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Yüksek sesle ekonomimizi hedefe aldılar. Hamdolsun yeni ekonomi programı etkilerini gösterdi ve ülkemiz çok ciddi şekilde dengelenme sürecini başarıyla atlattı. Bütün söylentiler ve algı operasyonları, güçlü ekonomi yapımızla boşa çıkarıldı. Öyle ki ekonomimizdeki bu dengelenme sürecindeki başarımız sürekli aleyhimizde açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'i bile Türkiye ekonomisini takdir eder bir açıklama yapmak zorunda bıraktı."

"Bahara yeniden kavuşacağız"

OECD'nin bile Türkiye ile ilgili daralma tahminini revize etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Aydın, Türkiye ekonomisinin çok dirençli ve çok güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Aydın, "Ekonomide yaşanan küresel daralmalara rağmen bu konudaki rüştümüzü ispatladık. İnşallah yarınların inşası adına dengelenme süreci sonrasında beklenilen, özlenilen bahara yeniden kavuşacağız. İş dünyası olarak bundan hiç şüphe duymuyoruz. Zira ülkemizin potansiyeli, gücü, kuvveti bunu ziyadesiyle yapabilecek kapasiteye sahiptir." dedi.

Kaynak: AA