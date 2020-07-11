Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde CHP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, kanun teklifine bakıldığında, stratejik seviyedeki bazı hataların taktik düzenlemelerle tedavi edilmeye çalışıldığının görüldüğünü savundu.

Çelebi, "Düşünün ki bir insan Kovid olmuş, ateşi çıkmış, ateş düşürücü veriyorsunuz. Burada tekliflerde yapılan bu aslında yani yapısal sorunlara taktik seviyede cevaplar verilmeye çalışılmış ama işe yaramaz." dedi.

Ordunun eğitim sisteminin bozulduğunu öne süren Çelebi, "Harp Akademileri teşkilatı bozulmadan Milli Savunma Üniversitesine bağlanmalıydı. Harp okulları da kuvvetlere bağlı kalmalıydı. Eğitim sistemini onlar dizayn etmeliydi. Bunlar yapılmalıdır, aynı zamanda askeri liseler tekrar açılmalıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin son 10 yıldır FETÖ, PKK, IŞİD odaklı terör, göç ve iç güvenlik sorunlarının yanında aynı zamanda ekonomik darboğazdan geçtiğini dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"Bu, savunma sanayi projelerine de yansıyabilir. Bu kaçınılmaz bir şey ancak modernizasyon ve idame projelerinde Deniz Kuvvetlerine, özellikle Doğu Akdeniz harekat alanında ateş ve manevra gücü kaybına neden olacak durumlara asla düşmeden destek verilmesi gerekir. Mavi vatan, Misakı Milli'nin denizlerdeki karşılığıdır. Bu, çok önemlidir; ana vatan Türkiye, yavru vatan Kıbrıs, mavi vatan denizlerimiz ve bunların semaları bir bütündür, asla parçalanamaz. Dolayısıyla savunma sanayisinde de buralara dikkatli bir şekilde destek vermek gerekir."

"TSK kendisine tevdi edilen görevleri üstün başarıyla yerine getiriyor"

Teklif sahibi olarak Genel Kurula bilgi veren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, "21. yüzyılda risk ve tehdit algısının değiştiği, savunma ve güvenlik stratejilerinin buna göre farklılaştığı, bölgesel ve uluslararası aktörlerin ve dinamiklerin daha fazla etkide bulunduğu, illegal yapıların ve terör örgütlerinin kullanıldığı, jeopolitik olarak çok önemli bir konumda bulunmaktayız." dedi.

Türkiye'nin bir yandan yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele ederken Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz dahil sınırlarında ve ötesinde oluşan tehdit ve saldırılara karşı koyduğunu, ulusal hak ile menfaatleri diplomasi ve Silahlı Kuvvetler aracılığıyla korumaya çalıştığını belirten Kirazoğlu, "Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte çok önemli bir fonksiyon üstlenmekte, adını hepinizin bildiği operasyonlarla bölgeye huzur ve güven getirmeye çalışmaktadır." diye konuştu.

TSK'nin, örnek bir disipline sahip olduğunu vurgulayan Kirazoğlu, "TSK kendisine tevdi edilen görevleri üstün başarıyla yerine getiriyor. Bugün her zamankinden daha güçlü ve etkin şekilde istiklalimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında gerçekleştirilen değişiklikler nedeniyle ilgili mevzuatta uyum düzenlemeleri yapılması gereğinin hasıl olduğunu hatırlatan Kirazoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Komisyonda kabul edilen teklifimiz, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli tecrübeli personelin söz konusu tecrübelerinden daha etkin faydalanılması, personelin motivasyonunun artırılması amacıyla özlük haklarının iyileştirilmesi, harekat etkinliğinin artırılması için başta askeri disiplinin tesisi olmak üzere tedbirlerin alınmasına yönelik hususlar içermektedir. İlk grupta tecrübeli personelden daha uzun süreli istifade etmeye yönelik düzenlemeler vardır. Burada astsubay kıdemli başçavuşlar için yaş haddinin, istekleri halinde, sicil notlarının iyi olması halinde, 55 yaşından 60 yaşına kadar uzatılması, yine ileri yaşlarda astsubaylıktan subaylığa geçenler için rütbe yaş hadlerinin artırılması söz konusudur. İlave olarak uzman erbaşlara, astsubaylığa geçiş sınavına ilave sınav hakkı verilmektedir. Yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçişin alt yapısı oluşturulmuştur."

Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülen teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ederken birleşime ara verdi.

Bilgiç, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine 14 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: AA