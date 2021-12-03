Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 24. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Esra, Mert'in kim olduğunu artık bilmektedir. Mert Ozan'la konuşmak için şirkete girer fakat beklenmedik bir müdahale ile Ozan'a ulaşamaz. Ozan ve Esra, Mert'in tüm kişisel bilgilerine erişmiştir. Adım adım Mert'in peşine düşerler. Çağla her anlamda köşeye sıkışmıştır ve Mert'in uzlaşmak gibi bir niyeti yoktur. Sonunda beklenen yüzleşme gerçekleşir. Ozan, Çağla ve Mert'i karşı karşıya getirir. Esra ise çok önemli bir karar alır. Esra'nın aldığı bu karardan sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekrem geçen yıllarda Zümrüt'ün evlilik şartlarını yerine getirmeyi başarmıştır. Sonunda mutlu sona yaklaşmışlardır. Elif ve Ekrem'in düğünleri gerçekleşecektir. Esra bu düğün için yıllar sonra İstanbul'a döner. Onu bırakıp gittiği için Esra'ya karşı öfkeli olan Ozan onunla hiç beklemediği bir yerde karşılaşır. Öyle değilmiş gibi davransalar da ikisi de birbirlerini unutmamışlardır. Ama artık aralarında aslında ikisini birbirlerine ömür boyu bağlayacak olan bir sır vardır…

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