22.10.2019 20:11

Aşı korkusu öğrencileri hüngür hüngür ağlattı

Erzincan'da ilköğretim öğrencilerine yönelik aşı kampanyası start aldı

ERZİNCAN - Erzincan'da Mimar Sinan Şehit Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlköğretim Okulu birinci sınıfında 'Aşı yapılacak' denilince ağlayan çocuklara, ekiplerin özel çabası ve ailelerinin desteğiyle aşı yapıldı. İlk kez okulda aşı olmaktan korkup hüngür hüngür ağlayan çocuklar, daha sonra korkularının gereksiz olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının 'Aşılı Çocuk Sağlıklı Çocuk' sloganıyla devam ettirdiği kampanya kapsamında Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere difteri, tetanos, karma ve kızamık aşısı yapmak için Mimar Sinan Şehit Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlköğretim Okuluna gitti. Özellikle bu yıl birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 'Aşı yapılacak' denilince ağlamaya başladı. Çocukların ağlaması üzerine velilere bilgi verilerek okula gelmeleri istendi. Aileleri ve sağlık ekibinin özel çabası sonucu çocukların aşısı yapıldı. İlk kez okulda aşı olmaktan korkan çocuklar, aşı olduktan sonra aslında korkmaya gerek olmadığını gördüklerini söyledi.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulunda ilimizdeki aşı kampanyasını başlatıyoruz. Sağlık Bakanlığının rutin aşılaması çocukluk çağlarında yapılıyor. Okul çağında da yapmış olduğumuz aşılar var. Bununla ilgili ilimizdeki 87 ilköğretim okulunda birinci sınıflara toplamda 3 bin 23 öğrenciye difteri, tetanos, boğmaca, karma aşısı ve kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı yapılacak. Aynı zamanda ilimiz 71 ortaöğretimde 3 bin 900 öğrencimize difteri ve tetanos aşısı yapılıyor. Bunlar aşı takviminde çocuk çağda olan aşıları pekiştirmek amacıyla tekrarlanan dozlardır. Sağlık Bakanlığının sloganı her şeyin başı sağlık, sağlığın başı da aşı sözünden yola çıkarak bu aşılamalar yapılıyor. Aşılamada ki amacımız bulaşıcı hastalıklardan en etkin ve güvenilir yolu aşı yapmaktan geçiyor. Aşı ile vücut sistemini daha dirençli hale getirerek çocuklarımızı hastalıklara karşı koruyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek için bu aşıları yapmamız gerekiyor. İlimizdeki tüm hedef kitlesine bu aşılamalar yapılacaktır. Tüm çocuklarımıza sağlıklı mutlu yarınlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA