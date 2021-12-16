Asgari ücretin açıklanmasının ardından MHP lideri Bahçeli'den ilk sözler: Yüreklere su serpmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısının ardından kamera karşısına geçerek 2022 yılı asgari ücretinin 4 bin 250 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından siyasi parti liderlerinin asgari ücret yorumları da merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'den de asgari ücrete ilişkin yorum geldi. Bahçeli rakamı memnuniyetle karşıladı.

"GELDİĞİ AŞAMA YÜREKLERE SU SERPMİŞTİR"

MHP lideri, rakamın yüreklere su serptiğini belirterek, "Asgari ücret; "İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek" ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir" dedi.

"MEMNUNİYETLE İFADE EDİYORUM"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların tamamı şu şekilde:

"Milyonlarca işçimizin heyecan ve merakla beklediği asgari ücret rakamı yüzde 50,44 oranında yapılan zamla birlikte 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltilmiştir. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarı belirlenmiştir.

"DAMGA VERGİSİNİN ALINMAMASI ÖNEMLİDİR"

Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir.

"HAYIRLI VE UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM"

Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.

"İŞÇİLERİMİZİN YANINDA DURAN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.

"HUZUR VE REFAH İÇİNDE BİR GELECEĞE KAVUŞACAĞIZ"

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni asgari ücreti desteklemenin yanında, ülkemize güvenen, milli birlik ve dayanışma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin, her insanımızın mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz."

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

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