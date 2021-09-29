Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran saldırgan aranıyor

DİYARBAKIR'da asansöre binme tartışmasında komşusu M.D. tarafından silahla vurulan M.B.'nin (56) tedavisi sürüyor. Kurşunlardan birinin de H.İ'nin (17) göğsünü sıyırıp geçtiği olayın ardından kaçan M.D. ise aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde meydana geldi. M.B. ile komşusu M.D. arasında asansöre binme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Binada oturanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Aynı sokakta bulunan iş yerine giden M.B., burada M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. M.B. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Yaşanan boğuşma sırasında M.D.'nin açtığı ateşte H.İ. de merminin göğsünü sıyırması sonucu hafif yaralandı. M.D. kaçarken, yaralılar, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

M.D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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