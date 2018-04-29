Artvin Muhteşem Şehir"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "İktidarımız döneminde Artvin'in 40-50 senedir belki de daha da fazla zamandır hayal ettiği ama bir türlü hiçbir iktidarın göze alamadığı Cankurtaran Tüneli'nin geçen mart ayından itibaren açılmış olması aslında Artvin'in bundan sonra turizmde cazibe merkezi haline gelmesinde çok ama çok önemli aşamayı kaydetti." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Işık, Artvin Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay ile de bir süre görüşen Işık, burada yaptığı konuşmada, Artvin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Işık, Artvin'e yabancı olmadığını aktararak, "Artvin, benim hiç yabancı olmadığım bir il. Daha önce teşkilat görevim nedeniyle defalarca gelip gittiğim ve değişimine de şahit olduğum bir il. Fevkalade önemli gelişmeleri bugün görmekten memnuniyet duydum. Artvin'i ilk gördüğümde bende uyanan intiba, dünyada bu kadar güzel yer herhalde çok azdır. Arkadaşlara da ifade etmiştim, herhalde cennetten sonra ki en pahalı yer de burasıdır. Bir taraftan çok yalçın bir tabiat, diğer taraftan Allah'ın tüm güzellikleri bir arada verdiği muhteşem şehir." ifadesini kullandı.

Işık, "Bundan dolayı Artvin'e ne kadar hizmet etsek azdır" diyerek, şöyle devam etti:

"Artvin'in sorunlarına ne kadar yoğunlaşsak azdır. İktidarımız döneminde Artvin'in 40-50 senedir belki de daha da fazla zamandır hayal ettiği ama bir türlü hiçbir iktidarın göze alamadığı Cankurtaran Tüneli'nin geçen mart ayından itibaren açılmış olması aslında Artvin'in bundan sonra turizmde cazibe merkezi haline gelmesinde çok ama çok önemli aşamayı kaydetti. Bu kadar güzelliğin bir arada bulunduğu başka bir şehir yok."

Artvin'e yapılacak yatırımların devam edeceğini de aktaran Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kadar değerin nimete dönüştürülmesi, bunlardan Artvin halkının daha fazla faydalanması için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Artvin, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayan Çoruh Vadisi'nde pek çok barajın peş peşe inci gibi dizildiği bir şehrimiz. Bundan dolayı oluşan ekonomik değerin de Artvin'de insanlarımızın daha müreffeh ve iyi şartlarda yaşaması için özellikle çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum."

Işık, Artvin'de bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gereken çalışmaları değerlendireceklerini de belirterek, Ankara'da bu konuların takibiyle ilgili üzerine düşeni yapacağını bildirdi.

Bir gazetecinin bedelli askerlik sorusu üzerine Işık, "Konularla ilgili gerekli açıklamalar yapılmış, aynı konu üzerine tekrar tekrar konuşmanın bir anlamı yok. Önümüzdeki süreçte farklı bir açıklama ihtiyacı duyulursa bu açıklama yapılır." dedi.

Işık, İnönü caddesi üzerindeki esnafı da ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Işık, daha sonra Artvin Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile bir araya geldi.

Kocatepe, burada ziyaretin anısına Işık'a Artvin'in güzelliklerini yansıtan 3 boyutlu tablo hediye etti.