Artvin'de okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum eğitimleri başladı
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Artvin'de okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum eğitimleri başladı

Artvin'de okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum eğitimleri başladı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum eğitiminin başlaması dolayısıyla Arhavi ilçesinde bir okulu ziyaret etti.

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum eğitiminin başlaması dolayısıyla Arhavi ilçesinde bir okulu ziyaret etti.

İlçedeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulunu ziyaret eden Acar, okul bahçesinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Acar, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Acar, 2 yıla yakın bir salgın sürecinin ardından yeniden öğrencilere ve okullara kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Umuyoruz ki bu yıl hastalığı ve felaketleri konuşmadığımız, sadece eğitim öğretime odaklandığımız sağlık ve başarılarla geçen bir eğitim öğretim yılı olur. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili yavrularımıza okullarımıza hoş geldiniz diyorum." dedi.

Acar, daha sonra ilçede 22 Temmuz'da yaşanan sel felaketinden etkilenen öğrenci ve öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan kırtasiye malzemelerini öğretmenlere teslim etti.

Acar, yaşanan sel felaketinde hasar gören ve yürütülen çalışmayla kısa sürede eğitim öğretime hazır hale getirilen Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Arhavi Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi binalarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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