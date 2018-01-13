Artvin'de Kamyon Uçuruma Sürüklendi
Artvin'de, hafriyat yüklü kamyon, toprak zeminin kayması sonucu uçuruma düştü.
Artvin'de, hafriyat yüklü kamyon, toprak zeminin kayması sonucu uçuruma düştü.
Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de Ali Saraç (32) yönetimindeki 08 K 1181 plakalı kamyon, hafriyat boşalttığı sırada toprak zeminin kayması sonucu uçurumdan sürüklenmeye başladı.
Kamyondan atlayan Saraç, yara almadan kurtuldu.
Yaklaşık 500 metre sürüklenen ve çamura saplanan kamyonu bulunduğu yerden çıkartmak için vinç ve iş makinelerinin yardımıyla çalışma gerçekleştiriliyor.