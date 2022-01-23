Artvin'de heyelan nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
BORÇKA, ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Borçka-Arkaköy yolunun 2'nci kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya kütleleri ve toprak birikintisi yola düştü.
Heyelan nedeniyle yol güzergahında bulunan Alaca, Balcı, Kaynarca ve Arkaköy yolları ulaşıma kapandı.