Artvin'de heyelan nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Artvin'de heyelan nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de heyelan nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

BORÇKA, ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Borçka-Arkaköy yolunun 2'nci kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya kütleleri ve toprak birikintisi yola düştü.

Heyelan nedeniyle yol güzergahında bulunan Alaca, Balcı, Kaynarca ve Arkaköy yolları ulaşıma kapandı.

Artvin'de heyelan nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de heyelan nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

Toprak Kayması, Borçka, Artvin, Güncel, Haber

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