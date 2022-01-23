Artvin'de besicilerin zorlu kış mesaisi

Çetin kış koşullarının etkili olduğu Artvin'in Ardanuç ve Arhavi ilçelerinin yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler hayvanlarının beslenmesi ve bakımı için dondurucu soğuğa karşı mücadele ediyor.

ARDANUÇ, ARTVİN (İHA) - Çetin kış koşullarının etkili olduğu Artvin'in Ardanuç ve Arhavi ilçelerinin yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler hayvanlarının beslenmesi ve bakımı için dondurucu soğuğa karşı mücadele ediyor.

Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığında önemli bir yeri olan Artvin'de besiciler, tek geçim kaynakları hayvanları için kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği yüksek kesimlerde tüm zorluklara göğüs geriyor.

Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediği yerleşim yerlerinden Ardanuç ve Arhavi ilçesinde koyun ve keçi yetiştiricileri yapan besiciler ağır kış koşulları nedeniyle zorlu günler yaşıyor.

Sürülerini her gün dışarı çıkartmak zorunda kalan besiciler bazen daha önceden hazırladığı ot yada samanla sürülerini beslerken bazen de kara rağmen ayakta duran yeşiltileri yiyerek besleniyor.

Arhavi ilçesine bağlı Dikyamaç Köyünün tepesinde kar yağışına yakalanan Ekrem Pirge, sürüleri ile karda verdiği mücadeleyi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Erkan ve Ahmet Biçer kardeşler ise zorlu kış mesailerini cep telefonlarına kayıt ederek, besiciliğin kış şartlarında ne kadar zorlu olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdular. - ARTVİN