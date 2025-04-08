Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Arsenal-Real Madrid maçında Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

Futbol dünyasının dikkatle takip ettiği hazırlık karşılaşmalarından biri olan Arsenal – Real Madrid maçı, sporseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İngiliz devi Arsenal ile İspanyol temsilcisi Real Madrid'in karşı karşıya geleceği bu mücadele, sadece kulüplerin form durumları açısından değil, aynı zamanda bireysel performanslar açısından da yakından izlenecek. Özellikle Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler'in bu zorlu mücadelede sahaya ilk 11'de çıkıp çıkmayacağı, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Peki, Arsenal - Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte, maçın yayın bilgileri ve Arda Güler'le ilgili son gelişmeler...

ARSENAL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Real Madrid arasındaki dev karşılaşma, 8 Nisan 2025 Salı akşamı saat 22.00'de futbolseverlerle buluşacak. Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu mücadele, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve anlık olarak takip edilebilecek.

Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Arsenal karşısında oynanacak mücadelede Arda Güler'in maça yedekler arasında başlaması bekleniyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, genç milli futbolcuyu karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil etmesi tahmin ediliyor.