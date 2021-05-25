ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU TERS YÖNDE TAM GAZ
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ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU TERS YÖNDE TAM GAZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hadımköy bağlantı yolunda, ters yönde hızla ilerleyen hafriyat kamyonu sürücülere korku dolu anlar yaşattıGörüntüler bir sürücü tarafından Hadımköy bağlantı yolunda kaydedildi.

Hadımköy bağlantı yolunda, ters yönde hızla ilerleyen hafriyat kamyonu sürücülere korku dolu anlar yaşattı

Görüntüler bir sürücü tarafından Hadımköy bağlantı yolunda kaydedildi. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hafriyat kamyonu sürücüsü ters yöne girdi. Bununla da yetinmeyip, aşırı hız yaptı. Hafriyat kamyonu sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Uzun süre trafik kurallarını ihlal eden sürücü, daha sonra kamyonuyla gözden kayboldu. Bağlantı yolundaki tehlikeli anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU TERS YÖNDE TAM GAZ
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU TERS YÖNDE TAM GAZ
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU TERS YÖNDE TAM GAZ
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU TERS YÖNDE TAM GAZ
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU TERS YÖNDE TAM GAZ
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU TERS YÖNDE TAM GAZ
ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU TERS YÖNDE TAM GAZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU TERS YÖNDE TAM GAZ - Haberler
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