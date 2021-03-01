Arnavutköy'de deri fabrikasında yangın
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Arnavutköy'de deri fabrikasında yangın

01.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:26
Arnavutköy'de deri fabrikasında yangın

Arnavutköy'deki bir deri fabrikasında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'deki bir deri fabrikasında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde faaliyet gösteren deri fabrikasının iş makinesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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