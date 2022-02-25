Arnas Tarım, pandemi döneminde 29 ülkeye markalı zeytinyağı ihracatı yaptı

Pandeminin sevkiyat ve dağıtım koşullarını zorlaştırması sonucu tüm dünyada gıda fiyatlarının artışından kaynaklı bir enflasyon sorunu yaşanıyor. ABD'de 2021 yılında son 40 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı. Benzer durum Japonya, AB Ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede yaşanıyor.

Bu fiyat artışlarına rağmen, koronavirüs döneminin oluşturduğu hassasiyet nedeniyle tüketicilerde kaliteli gıdaya olan talepte de artış görülüyor.

Edremit'teki tesislerinde zeytinyağı, zeytin ürünleri, çeşitli gurme salatalar, kurutulmuş domates gibi ürünler üreten Arnas Tarım bu dönemde ihracata ağırlık vererek 29 ülkeye Türk zeytinyağını ihraç etti.

Arnas Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur

"30'A YAKIN ÜLKEDE SATIŞ YAPTIK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Arnas Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Pandemi başladığında işlerimizi yavaşlatıp beklemek yerine tam aksine yoğunlaştırdık. Global markamız The Mill altında ürettiğimiz doğal ürünleri ihraç etmek için İstanbul merkezimizdeki ekibimiz çok yoğun bir tempo ile çalışmasını sürdürdü. Bunun sonucu olarak, nakliyelerde meydana gelen 3-4 kat fiyat artışına ve uzun bekleme sürelerine rağmen 30'a yakın ülkede bu dönemde satış yaptık." dedi.

"MARKALI SATIŞ İLE ÜLKEMİZE CİDDİ BİR KAYNAK OLUŞTURABİLİRİZ"

Rusya, İngiltere, ABD, Brezilya, Hindistan dahil birçok ülkeye kendi markaları ile şişelenmiş zeytinyağı gönderdiklerini ifade eden Teymur, açıklamasında "Özellikle bu satışlarımızın dökme yağ değil, şişelenmiş ve bize ait markalar ile yapılmış olması çok önemlidir. Ülkemizden her yıl yapılan 100 - 120 bin ton zeytinyağı ihracatının neredeyse tamamı dökme (markasız) satış şeklinde. Bunun da ne çiftçimize ne de ülkemize bir katkısı var. Ama markalı satış ile ülkemize ciddi bir kaynak oluşturabiliriz." dedi.

GÜNEY KORE'YE İLK SATIŞ

Ekrem Teymur sözlerine şöyle devam etti: "6 ay önce Kore pazarına açıldık, bu ülkeye markalı zeytinyağı satışını, ilk kez bu ay sevkettik. İstanbul'daki merkez ofisimizde Kore için özel bir çalışma grubu oluşturduk, bu pazarda ciddi bir pay almayı hedefliyoruz. Diğer taraftan Moskova, Londra ve Almanya ofislerimizle de bu bölgelere dağıtım yapmaktayız. Yüksek gümrük vergisinden dolayı Türk menşeli zeytinyağının AB ülkelerine girememesi nedeniyle, global markamız THE MILL'i İspanya'da üretip Almanya Hollanda ve Fransa'da sunuyoruz."

HİNDİSTAN İLE 2 YÖNLÜ TİCARET

Yurtdışında yeni ofisler ve yerel depolar oluşturmaya bu yıl Hindistan ile devam edeceklerini belirten Teymur, "Hindistan'dan çok iyi sonuçlar almaktayız. Burada özellikle zeytinyağının yanında incir ve zeytin salatalarında iyi bir ivme yakaladık. 2022 yılında Hindistan'da kendi ofisimizi açacağız. Böylece burada daha güçlü bir dağıtım gerçekleştireceğiz. Ayrıca Hindistan'da üreteceğimiz çeşitli baharatları ve hindistan cevizi yağını başta Türkiye olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde satışa sunacağız." dedi.