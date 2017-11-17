Arkas Spor'da Hedef, Çifte Galibiyet

Arkas Spor'un erkek ve kadın voleybol takımları, haftayı galibiyetle kapatmayı amaçlıyor.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen haftayı çifte galibiyetle kapatan Arkas Spor, erkeklerde 10., kadınlarda ise 8. hafta mücadelesine çıkacak.



Efeler Ligi'nde Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yenerek yoluna devam eden Arkas Spor, 19 Kasım Pazar günü TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'in saat 12.00'de konuğu olacak.



Bayanlar 1. Lig A Grubu'ndaki son maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden İzmir ekibi, aynı gün Gez Grup Maltepe Yalıspor ile evinde karşılaşacak. Vestel Venus Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadele saat 15.00'te başlayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp basın sözcüsü Uğur Özden, "Geçtiğimiz hafta iki galibiyetle moral bulduk. Bu hafta da erkekler ve kadınlarda çifte galibiyetle yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.