Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanık: Çayıma uyuşturucu koydular

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, sokak ortasında tartıştığı arkadaşı Berkay Kesen'i (34), kendisini şeytana benzettiği gerekçesiyle tabancayla başından vurarak, öldüren Berk Bilge Aslan'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Aslan, duruşmada, "Olay günü benim çayıma uyuşturucu koydular, çay bardağımın kriminalde incelenmesini istiyorum" dedi.

Berke Bilge Aslan, 31 Ocak'ta, gece birlikte alkol aldığı arkadaşı Berkay Kesen'i sabah cadde ortasında çıkan tartışma sonucu tabancayla başından vurarak, öldürdü. Olaydan sonra kaçtığı benzinlikte yakalanan, polise verdiği ilk ifadesinde, "Kendimde değildim. Arkadaşımla alkol almıştık. Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm" diyen Berk Bilge Aslan, mahkemece tutuklandı. Hakkında 'kasen öldürme' suçundan dava açılan Aslan'ın yargılanmasına devam edildi. Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aslan'ın yanı sıra Berkay Kesen'in annesi Selma Kesen ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Berk Bilge Aslan'ın uyuşturucu kullanıp, kullanmadığının belirlenerek, denetimli serbestlik kayıtlarının dava dosyasına eklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.