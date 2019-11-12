Arizona rüzgârı

12.11.2019 08:13 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:13

Bu sezon Philadelphia 76ers ve Los Angeles Clippers gibi güçlü takımları deviren Suns, yeni kimliğiyle dikkat çekiyor. Uzun bir süredir başarısızlıktan bir türlü kurtulamayan Arizona ekibi, koç Monty Williams ve yeni oyuncu kadrosu ile işleri yoluna koymayı başarmış gözüküyor.

*Tablolar ilk sekiz maçlardaki verilere göre hazırlanmıştır.

Sezon

Galibiyet

Mağlubiyet

Sezon derecesi

2015-2016

3

5

23-59

2016-2017

2

6

24-58

2017-2018

4

4

51-61

2018-2019

1

7

19-63

2019-2020

5

3

NBA’in tahmin sitesi FiveThirtyEight’e göre: 42-40

Sezon

En büyük farkla alınan galibiyet

En büyük farkla alınan mağlubiyet

2015-2016

vs Sacramento Kings - 22 sayı

vs Oklahoma City Thunder - 24 sayı

2016-2017

vs New Orleans Pelicans - 10 sayı

vs Los Angeles Lakers - 21 sayı

2017-2018

vs Brooklyn Nets - 8 sayı

vs Portland Trail Blazers - 46 sayı

2018-2019

vs Dallas Mavericks - 21 sayı

vs San Antonio Spurs - 30 sayı

2019-2020

vs Sacramento Kings - 29 sayı

vs Miami Heat - 16 sayı

Ne yaptılar?

Draft’ta Cam Johnson ve Ty Jerome’u aldılar.

Dario Saric, Aron Baynes ve Jevon Carter’ı takasla kadrolarına kattılar.

Kelly Oubre Jr, Ricky Rubio ve Frank Kaminsky’le anlaştılar.

Monty Williams’ı Igor Kokoskov’un yerine koçluğa getirdiler.

Bu oyuncuların etkileri neler?

1. Hücum

Sezon

İkiliklerdeki isabet oranı

Üçlüklerdeki isabet oranı

Verimli şut kullanım oranı

Asist ortalaması

2015-2016

%46,7

%34,1

%48,7

%19,4

2016-2017

%46,7

%33

%47,7

%18,9

2017-2018

%49,7

%33,8

%49,1

%22,4

2018-2019

%51,1

%31,9

%50,1

%24,1

2019-2020

%52,7

%37,3

%54

%27

Eğer Rubio gibi takım arkadaşlarını oyuna dahil edebilen, saha görüşü geniş ve pas zekâsı üst seviyelerde olan bir oyun kurucuya sahipseniz maçtaki tempoyu kendi lehinize çevirebilmeniz mümkün. İspanyol oyuncunun elit pick&roll/pop yönetimi takımın hücum repertuvarını genişletiyor.

Devin Booker gibi sürekli olarak topla oynayan ve skor üretiminde başı çeken bir oyuncunun yanında topsuz oyunda verimli olabilen ve kısa perdelerine giderek alan açabilen bir forvetin olması ideal. Kelly Oubre Jr, bütün bunları ortalama üstü seviyelerde yapması sayesinde takımın hücum gücünü arttırıyor.

Kaminsky’nin pick&pop setlerinde tepeye çıkıp şut atabilmesi ve Tyler Johnson ile Cam Johnson’ın Booker kenarda olduğunda skora destek olması, işin hücum kısmında Suns’ı rahatlatıyor. Ayrıca Baynes’in boyalı alana getirdiği sertlik ve enerji, rakip uzunlarını kendisine çekmesini ve böylece üçlük çizgisinin etrafında arkadaşlarına alan açmasını sağlıyor.

2. Savunma

Sezon

Rakibin ikiliklerdeki isabet oranı

Rakibin üçlüklerdeki isabet oranı

Rakibin boyalı alandaki isabet oranı

2015-2016

%49,1

%40,2

%51,1

2016-2017

%46,8

%40

%51,6

2017-2018

%47,2

%37,3

%51

2018-2019

%48,4

%37,9

%52

2019-2020

%44,7

%35,8

%47,1

Baynes, adam değişim savunmasında hızlı ve sert hamleler yapıyor. Ayrıca rakip pivotların hücum verimliliği durdurmakta etkili. (Rakip pivotların ortalama isabet yüzdesi: %37)

Rubio, ligin en zeki ve top hassasiyeti yüksek olan oyuncularından biri. Buna en net örnek olarak savunmada çaldığı topların ardından takımını hızla hücuma çıkarması verilebilir. (Rubio 1,9 top çalma ve 8,1 asist ortalamasına sahip.)

Rubio’nun gelmesiyle asıl pozisyonu olan şutör guard’a geçen Booker, hücumdaki topsuz oyunda fazla efor harcamayıp skor üretebildiği için işin savunma kısmında daha aktif. Booker, lige girdiği yıldan beri en iyi savunma performansını yakaladı. (Rakipleri Booker tarafından savunulurken %39,9 isabet oranıyla oynuyor.)

Hücumda etliye sütlüye fazla karışmayan Jevon Carter, savunmada takımının en iyi oyuncusu. Rakipleri Carter’a karşı ortalama 8,6 kez şut denerken 3,1 isabet bulabildi. Carter’ın adam değişim ve birebir savunmalarda kalabilmesi onu Suns için değerli kılıyor.

En önemlisi: Kültür

Monty Williams’ın iyi bir koç olmadığı ancak asistanlık görevinde harikalar yarattığı söyleniyordu. Dolayısıyla geçiş döneminde olan bir takımın başına Williams’ı getirmek ilk bakışta doğru bir hamle olarak görülmemişti. Ancak 48 yaşındaki koçun geleneksel hücum setlerini en iyi şekilde uygulayıp savunmayı güçlendirmesi ve oyuncularıyla olan ilişkisi bu kanıyı tersine çevirmeyi başardı.

Williams, son yıllarda disiplin ve ciddiyet sorunu yaşayan Suns takımını disiplinli ve oynamaktan zevk alan bir takım hâline getirerek takımın kültürünü önemli ölçüde değiştirdi.

Suns’ın işin tem teknik/taktik boyutunu içeren gözle görülür kısımda hem de disiplin, oynama isteği ve istikrar boyutunu içeren gözle görünmeyen kısımda ilerlediği ve rüzgarı arkasına aldığı çok açık. Ve bu rüzgârın hızı uzun bir süre daha etkisini hissettirecek gibi.