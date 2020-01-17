Arguvan'da karne heyecanı

17.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:16

Malatya'nın Arguvan ilçesinde de 2019-2020 eğitim öğretimi yarıyıl tatili karne töreni düzenlendi.



Atatürk ilk okulu ve İmam hatip orta okullunda karne töreni düzenlendi. Karne törenine İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Mal müdürü Yasin Karayıldırım okul idarecileri ve öğretmenler öğrenci velileri katıldılar. Karne töreninde konuşma İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, yarıyıl tatiline giren öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin tatil yapmalarıyla birlikte bol bol kitap okumaları, manevi yönlerini de geliştirmeleri gerektiğini belirten Şahin, bu hususta anne ve babalara önemli görevlerin düştüğünü söyledi.



Öğrenciler karnelerini ve hediyelerini İlçe kaymakamı Abdullah Şahin den aldıktan sonra toplu fotoğraf çektiler. - MALATYA

Kaynak: İHA