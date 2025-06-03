Arefe günü havale ve EFT yapılır mı? Kurban Bayramı ve arefe günü yapılan havale/EFT gider mi?

Arefe günü havale ve EFT yapılır mı? Kurban Bayramı ve arefe günü yapılan havale/EFT gider mi?
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Kurban Bayramı ve arefe günü banka işlemleriyle ilgili en çok merak edilen konular arasında, "Arefe günü havale ve EFT yapılır mı?" , "Kurban Bayramı'nda yapılan havale/EFT gider mi?" soruları yer alıyor. Peki, Arefe günü havale ve EFT yapılır mı? Kurban Bayramı ve arefe günü yapılan havale/EFT gider mi? İşte detaylar…

Kurban Bayramı ve arefe günü öncesinde banka işlemlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok kişi, "Arefe günü EFT ve havale yapılabiliyor mu?" ve "Bayram süresince yapılan para transferleri hesaba geçer mi?" sorularına yanıt arıyor. Bu dönemde en çok merak edilen konulardan biri, bayram tatili süresince bankacılık işlemlerinin nasıl yürütüleceği. Peki, arefe günü ve Kurban Bayramı süresince havale ve EFT işlemleri yapılabilir mi? Kurban Bayramı'nda gönderilen para transferleri karşı tarafa ulaşır mı? İşte, tüm detaylar…

KURBAN BAYRAMI VE AREFE GÜNÜ HAVALE \ EFT YAPILIR MI? 2025 BAYRAM DÖNEMİ PARA TRANSFERİ DETAYLARI

Kurban Bayramı ve arefe günü bankacılık işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, havale ve EFT işlemlerinin bayram süresince çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

Arefe günü havale ve EFT yapılır mı? Kurban Bayramı ve arefe günü yapılan havale/EFT gider mi?Arefe günü havale ve EFT yapılır mı

Arefe Günü (5 Haziran 2025 Perşembe)

EFT İşlemleri: Arefe günü saat 13.00'e kadar yapılan EFT işlemleri aynı gün içerisinde işleme alınır.

Havale İşlemleri: Aynı banka hesapları arasında yapılan havale işlemleri günün her saati gerçekleşir, bayramdan etkilenmez.

Arefe günü havale ve EFT yapılır mı? Kurban Bayramı ve arefe günü yapılan havale/EFT gider mi?Kurban Bayramı ve arefe günü yapılan havale/EFT gider mi

Kurban Bayramı Tatilinde (6-9 Haziran 2025)

EFT İşlemleri: Resmî tatil süresince EFT işlemleri iş günlerinde olduğu gibi gerçekleşmez. Tatil boyunca yapılan EFT'ler, 10 Haziran Salı günü mesai saati başlangıcında işlenmeye alınır.

Havale İşlemleri: Yine bayram boyunca aynı banka içindeki havale işlemleri 7/24 çalışmaya devam eder.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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