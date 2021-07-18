Arefe gecesi ve günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı Arefe gecesi ne zaman denk geliyor? Bugün Arefe gecesi mi?
Kurban Bayramı gecesine son 1 gece kaldı. Bugün mübarek Arefe gününü idrak edeceğiz. Peki, Kurban Bayramı Arefe günü hangi güne denk geliyor? Arefe gecesi ne zaman başlayacak? Arefe gecesi bugün mü? Arefe günü ne zaman? 2021 Arefe gecesi hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...
Arefe gecesi bugün mü yarın mı merak edilen konular arasında yer alıyor. Alimler Kurban Bayramı Arefe gecesinde çokca ibadet yapmayı, dua etmeyi ve namaz kılmayı tavsiye etmişlerdir. Peki, 2021 arefe gecesi ve gündüzü ne zaman? Arefe gecesine girdik mi? Kurban arefesi gecesi ne zamandır?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?
Kurban Bayramı 4 gün olacaktır. Kurban Bayramı günleri ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- - Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi
- - Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı
- - Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba
- - Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe
- - Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma
AREFE GECESİ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arefe Gecesi 18 Temmuz Pazar'ı 19 Temmuz Pazartesi'ye bağlayan gecedir. Yani Arefe gecesi şuanda içinde bulunduğumuz gecedir. Arefe Gecesi 19 Temmuz Pazartesi imsak vakti ile birlikte sona erecektir.
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Arefe günü ise Kurban Bayramı gününden bir gün öncedir. Yani 19 Temmuz Pazartesi Arefe günü olacaktır. Yani yarın arefe gününü idrak etmiş olacağız. Yarın akşam namazı ile birlikte arefe günü sona ermiş olacaktır.
Arefe gecesi : 18 Temmuz Pazar akşam namazından 19 Temmuz Pazartesi sabah namazına kadar olan süre
Arefe günü : 19 Temmuz Pazartesi sabah namazından 19 Temmuz Pazartesi akşam namazına kadar olan süre