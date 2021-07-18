Arefe gecesi ve günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı Arefe gecesi ne zaman denk geliyor? Bugün Arefe gecesi mi?

Kurban Bayramı gecesine son 1 gece kaldı. Bugün mübarek Arefe gününü idrak edeceğiz. Peki, Kurban Bayramı Arefe günü hangi güne denk geliyor? Arefe gecesi ne zaman başlayacak? Arefe gecesi bugün mü? Arefe günü ne zaman? 2021 Arefe gecesi hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...