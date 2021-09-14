Ardahan'da İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı (14.09.2021)

İlköğretim Haftası, ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve beraberinde ki öğrencileri makamında kabul eden Valimiz, ilköğretim haftasını kutladı, ardından 23 Şubat İlkokulunda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Programda günün önemini anlatan konuşma yapıldı, okula yeni başlayan öğrencilere, üst sınıf öğrencileri tarafından hoş geldin karşılaması yapıldı.

Programda konuşan Valimiz, şunları söyledi.

"Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, ülkemize ve tüm insanlığa yararlı, vatanını, milletini seven ve onu daima yüceltmeye çalışan bireyler olarak yetişmeleri, ilköğretimden itibaren başlayan eğitim öğretim süreci ile başlar. Bu sebepledir ki büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, "İlköğretim davası insan olma, millet olma davasıdır. " sözü ile ilköğretimin hayati önemini vurgulamıştır. Eğitimin önemini anlamış, eğitimde başarıya ulaşmış milletler, bugün dünyayı yöneten konumundadırlar. Eğitimde geri kalmış milletler ise bugün dünya kamuoyunun ibretle seyrettiği gibi gelişmiş milletlerin sömürgesi olmaktan öteye gidememişlerdir.

Kıymetli Öğretmenler, değerli misafirler, toplumun ve ülkenin geleceğini inşa ettiğimiz eğitim-öğretim faaliyeti, kamu hizmetleri içerisinde en önde gelen faaliyetlerdendir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, ancak ve ancak bilinçli, birikimli ve donanımlı nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bu sebepledir ki; ülkemizde son yıllarda eğitim alanında çok önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak okul öncesi eğitimde okullaşma oranı artmış, fiziki yeterlilik en üst seviyeye çıkarılmış, öğrenci sınıf ortalamaları oldukça düşürülmüş, etüt merkezleri, laboratuarlar, spor alanları vb. uygulamalar ile eğitim kurumlarımız her türlü donanıma kavuşturulmuştur. Yine eğitimde teknolojinin kullanılması ile birlikte bilgiye ulaşmak kolaylaşmış, iletişim teknolojisi ile mesafeler kısaltılmıştır. Bu gelişmelerin dışında eğitimin nitelik kısmı ile ilgili çalışmalar yapılmış, bilgiye ulaşmayı bilen, hayat boyu öğrenmeyi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek temel hedefimiz haline gelmiştir. Devletimiz işte bu anlayıştan yola çıkarak, 2023 hedefleri doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun bir biçimde yetişmeleri için bütün imkanları seferber etmiştir.

Değerli davetliler, Ardahan ilimiz de, eğitim altyapısı, eğitim-öğretim kadrosu, fiziki yeterlilik ve altyapı konularında iyi bir noktadadır. Bütün bu olumlu tablonun oluşmasında emeği, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimizde okullarımızı eğitim-öğretime en iyi şekilde hazırladık. İlimizde 10 bağımsız Anaokulu, 57 Anasınıfı, 74 İlkokul, 54 Ortaokul ve 24 Lisemizde toplam 16, 960 öğrenci ve 1, 427 öğretmen ders başı yapacaktır. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli eğitim alabilmeleri için tedbirlerimizi aldık. Özellikle Kovid-19 salgın hastalığıyla mücadele ettiğimiz şu süreçte, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir eğitim- öğretim yılı geçirebilmeleri için, veli, öğretmen, diğer eğitim çalışanları ve öğrencilerimizin maske, mesafe ve temizliğe gereken hassasiyeti göstererek, bu konuda ki kurallara titizlikle uymaları ve aşı olması gereken, aşı tanımlaması yapılan yaş gruplarının aşı yaptırmaları büyük önem taşımaktadır. Bu konuda ilgili kesimlerin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyor, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. "

Kutlama etkinliğinin ardından Valimiz, Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, okulun yemekhanesinde öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri