Ardahan'da büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Ardahan'da büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Ardahan'da büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Halil Efendi Mahallesi'nde besicilik yapan B.K. polisi arayarak 6 büyükbaş hayvanının çalındığını bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hayvanların Ardahan Kalesi bölgesindeki boş arazide kapalı kasa kamyonette olduğunu belirledi.

Polislerce bulunan 5 hayvan sahibine teslim edildi, araç sürücüsü Y. Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, hayvan hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı.

Diğer hayvanın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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