Arda Turan'dan eski takım arkadaşı Messi için duygusal paylaşım: Tarihin en iyisiydin ve öyle kalacaksın
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Arda Turan'dan eski takım arkadaşı Messi için duygusal paylaşım: Tarihin en iyisiydin ve öyle kalacaksın

Arda Turan'dan eski takım arkadaşı Messi için duygusal paylaşım: Tarihin en iyisiydin ve öyle kalacaksın
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan bir dönem Barcelona'da takım arkadaşı olduğu Lionel Messi için veda mesajı yayımladı. Turan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Seninle tanışmak ve büyük bir kulüpte aynı soyunma odası ile aynı sahayı paylaşmak, benim için büyük bir onurdu. Sadece sahada değil, tarihin de en iyisiydin ve öyle kalacaksın" ifadelerini kullandı.

Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda eden Lionel Messi'ye eski takım arkadaşlarından veda mesajları gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan da bir dönem Barcelona'da beraber forma giydiği Arjantinli yıldız için uzun bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından Messi'ye veda paylaşımı yapan Arda Turan şu ifadeleri kullandı:

"BARCELONA'DA GEÇİRDİĞİM SÜRE BOYUNCA BANA VERDİĞİN HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

"Seninle tanışmak ve büyük bir kulüpte aynı soyunma odası ile aynı sahayı paylaşmak, benim için büyük bir onurdu. Sadece sahada değil, tarihin de en iyisiydin ve öyle kalacaksın. Beni karşılaman ve Barcelona'da geçirdiğim süre boyunca bana verdiğin her şey için sana çok teşekkür ederim. Bu yeni aşamada sana ve ailene en iyi dileklerimi gönderiyorum."

Arda Turan'dan eski takım arkadaşı Messi için duygusal paylaşım: Tarihin en iyisiydin ve öyle kalacaksın
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Arda Turan'dan eski takım arkadaşı Messi için duygusal paylaşım: Tarihin en iyisiydin ve öyle kalacaksın - Haberler Spor
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