Araştırmacı-Yazar Mustafa Kalyon toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Araştırmacı-Yazar Mustafa Kalyon toprağa verildi

01.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 01.10.2020 19:55
Araştırmacı-Yazar Mustafa Kalyon toprağa verildi

89 yaşında hayatını kaybeden Araştırmacı-Yazar Mustafa Kalyon, Kütahya'da toprağa verildi.

89 yaşında hayatını kaybeden Araştırmacı-Yazar Mustafa Kalyon, Kütahya'da toprağa verildi.

Mustafa Kalyon'un cenazesi Korona virüs tedbirleri kapsamında öğle namazı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Sultanbağı mezarlığına defnedildi.

Kalyon'un cenaze namazına, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Vekili Salih Özden, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile ailesi ve yakınları katıldı.

Vali Çelik, Mustafa Kalyon'un ailesine baş sağlığı ve sabırlar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Ajda Pekkan Özlem Yıldız
Spor Can Bartu Ryan Babel Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Bakan Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araştırmacı-Yazar Mustafa Kalyon toprağa verildi - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 19:56:39. #1.14#
title