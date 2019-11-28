Arapça öğretimi için çalıştay

28.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:08

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami İlimler Fakültesi, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) ve Granada Eğitim Kurumu iş birliği ile "Anadili Arapça Olmayanlar için Arapça Dil Becerileri Geliştirme Yöntemleri Çalıştayı" 27 Kasım'da başladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar'ın da katıldığı "Anadili Arapça Olmayanlar için Arapça Dil Becerileri Geliştirme Yöntemleri Çalıştayı", Fatih Yerleşkesi'nde başladı. FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi ev sahipliğinde 30 Kasım'a kadar sürecek "Anadili Arapça Olmayanlar için Arapça Dil Becerileri Geliştirme Yöntemleri Çalıştayı"nda Arapça eğitim veren ulusal ve uluslararası kurumlar bir yandan deneyimlerini bir yandan da dil öğretme üzerine fikirlerini paylaştı. Türkiye'de Arap dili eğitimi alanında görev yapanların eğitim ve öğretim becerilerinin geliştirilmesi, bu alanda izlenilen yöntemlerin modern araç ve gereçlerle desteklenmesi ve tanıtımının yapılması amacıyla düzenlenen çalıştayda devlet ve vakıf üniversiteleri ile imam hatip liselerinde görevli öğretim elemanları ve yöneticiler bildiri sundu.

"ARAPÇA ÖĞRETİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN METOTLARI DUYURUYORUZ"

Çalıştaya Danimarka, Tunus ve Fas olmak üzere uluslararası alandan ve Türkiye'den birçok öğretim elemanı ve yöneticinin katıldığını dile getiren FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, "Arapça öğretiminin çeşitli konuları dört gün boyunca bu çalıştayda ele alınacak. Dünyada Arapça öğretimi için geliştirilen modern metotların ülkemizde duyurulması açısından önemli bir çalıştay. Çalıştayın sonuçlarını ilgililer ile daha sonra paylaşacağız." diye konuştu. FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi'nin Türkiye'deki ilk yüzde 100 Arapça eğitim veren fakülte olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Arslan, fakültede verilen eğitimi daha da geliştirmek adına bu tür çalıştayları önemsediklerini söyleyerek, "Fakültemizde yüzde 100 Arapça eğitim verilmeye başlandıktan sonra bu tutumumuz birçok üniversiteye örnek oldu. Çeşitli fakülteler de Arapça öğretimi yapmaya başladı. Arapça eğitimimizin niteliğini mezun öğrencilerimizden gelen haberlerle daha da iyi anlıyoruz. Öğrencilerimizin dil konusundaki gelişimleri takdir ediliyor. Bu da bizi sevindiriyor." dedi.

30 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

30 Kasım'a kadar devam edecek çalıştayda; Arapça eğitim veren kurumların deneyimlerinin birbirlerine aktarılması, eksiklerin belirlenerek giderilmesi, verimliliğin artırılması, ders dışı etkinlikler ile Arapça performansının geliştirilmesi, modern araç ve gereçlerin kullanımı gibi konularda bildirilerin sunulacağı duyuruldu.



Kaynak: DHA