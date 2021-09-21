Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 2 İHA imha edildi - Haberler
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Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 2 İHA imha edildi

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamalarında, Husi milislerin, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü 2 İHA gönderdiği belirtildi.

Söz konusu İHA'ların etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, koalisyon güçlerinin uluslararası hukuka uygun bir şekilde sivilleri korumak için gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Husiler henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 2 İHA imha edildi - Haberler
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