Motorlu taşıt almayı planlayan vatandaşların gündeminde bu kez 2025 yılı ÖTV düzenlemeleri var. Araç fiyatlarını doğrudan etkileyen ÖTV oranlarındaki güncellemeler, özellikle sıfır araç almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Hangi segmentteki araca ne oranda vergi uygulandığı ve bu düzenlemeden kimlerin etkileneceği, merak edilen konuların başında geliyor. Peki, araçlarda ÖTV değişti mi, ÖTV zammı hangi araçlara geldi? İşte, merak edilen tüm detaylar…

ARAÇLARDA ÖTV DEĞİŞTİ Mİ?

2025 yılına girilmesiyle birlikte motorlu taşıtlarda uygulanacak ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) sisteminde önemli değişiklikler gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte, birçok araç grubunda vergi oranları güncellendi. Henüz Resmî Gazete'de yayımlanmayan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, araç fiyatlarında ciddi değişiklikler yaşanması bekleniyor.

ÖTV zammı hangi araçlara geldi

ÖTV ZAMMI HANGİ ARAÇLARA GELDİ?

Yapılan değişiklikle birlikte özellikle bazı segmentlerde vergi oranları yükseltildi. Öne çıkan güncellemeler şu şekilde:

2000 cc üzeri hibrit araçlar için uygulanan ÖTV oranı, yüzde 130'dan yüzde 150'ye çıkarıldı. Bu artışın, bu sınıftaki araçların satış fiyatlarında yaklaşık %30'a varan artışa neden olabileceği belirtiliyor.

Hafif ticari araçlar ve pick-up modellerinde ise en dikkat çekici değişiklik yaşandı. Daha önce sadece %4 ÖTV uygulanan bu araçlara artık %50 oranında vergi getirilecek. Bu da bazı modellerin fiyatlarında %30 ile %42 arasında bir zam anlamına geliyor.

Düzenleme, özellikle orta ve üst segment araç sahiplerini doğrudan etkilerken, elektrikli araçlarda daha esnek bir yapı korunmaya devam ediyor. Matrah ve batarya gücüne göre belirlenen oranlarla elektrikli modellerin büyük kısmı avantajlı vergi dilimlerinde kalmaya devam edecek.