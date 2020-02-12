Araban ilçesi en soğuk günlerini yaşıyor

12.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:44

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan dondurucu soğuklar, Gaziantep'in Araban ilçesinde de kendisini gösterdi.

İlçe merkezindeki yollarda buzlanmalar oluşurken, evlerdeki içme suyu boruları dondu.

Araban Ziraat Odası

Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde etkili

olan soğuk hava ve don şartlarının, günlük hayatı etkilese de tarımsal üretime zararı olmayacağını belirterek, "Şubat ayındaki hava şartları, çiftçilerimizin

istediği gibi gidiyor. Üreticilerimizin son günlerde etkili olan donlardan

ürünlerinin zarar göreceği korkusuna kapılmasına gerek yoktur" dedi.

Kaynak: AA